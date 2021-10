“Non è un bel periodo”: l’inaspettata confessione di Zielinski

Zielinski, prima del fischio d’inizio del match Napoli-Bologna, ha parlato delle proprie condizioni fisiche: non è al meglio.

Piotr Zielinski, poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Bologna che si sta svolgendo in questi minuti, ha parlato in diretta ai microfoni di ‘Dazn’. Partito dalla panchina, da dove ha assistito al match gestito dai suoi fino al 66′, minuto in cui ha dato il cambio a Lorenzo Insigne, ha voluto parlare delle proprie condizioni fisiche. Non è infatti ancora al 100%, come lui stesso ha rivelato, ma ce la sta mettendo tutta per migliorare.

Napoli, Zielinski a ‘Dazn’: “Non sto vivendo un periodo facile”

Piotr Zielinski, che quest’anno ha giocato solo dieci partite tra Serie A ed Europa League, ha parlato dunque così ai microfoni di ‘Dazn’: “Non sto vivendo un periodo facile, ma sono tranquillo e sereno e presto tornerò a giocare ai miei livelli“.

Il riferimento, poi, è andato immediato al suo mister, Luciano Spalletti: “Le mie condizioni migliorano giorno dopo giorno, quindi sono tranquillo e sereno. Tornerò presto in forma. Ringrazio Spalletti perché ha sempre fiducia in me. Cercherò di ripagarlo il prima possibile“.