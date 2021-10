PSG, brutte notizie: ufficiale il lungo stop del campione azzurro

Il PSG ha comunicato che Verratti dovrebbe restare fuori per un mese. Il centrocampista dovrebbe saltare la sfida con la Svizzera.

Domenica sera il PSG ha pareggiato contro il Marsiglia in trasferta nel ‘Classique‘ del calcio francese. I parigini hanno giocato in dieci, per l’espulsione di Hakimi, l’ultima mezz’ora del match. L’ex Inter salterà la prossima gara contro il Lille, ma Pochettino dovrà fare a meno di tanti altri calciatori.

Bisogna registrare l’infortunio, come riportato dallo stesso PSG, sia di Messi che di Mbappé. L’ex Barcellona è in dubbio per il match contro il Lille, mentre l’attaccante francese farà di tutto per rientrare per la sfida di Champions League della settimana prossima contro il Lipsia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Verratti resterà fuori almeno un mese. Out anche Messi e Mbappé

Tra gli infortunati del PSG c’è anche Marco Verratti. Il neo campione d’Europa con l’Italia di Mancini dovrà restare fermo almeno un mese, a comunicarlo è la stessa squadra francese: “Dopo aver subito una botta durante l’ultima sfida, ha subito una profonda lesione ai muscoli obliqui. Dovrebbe restare fuori almeno per quattro settimane”.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma può sorridere: l’ultima indiscrezione dalla Francia

L’infortunio di Verratti è una brutta notizia anche per Roberto Mancini, in vista del match decisivo per la qualificazione al prossimo Mondiale contro la Svizzera del 12 novembre. Sergio Ramos, che deve ancora deve esordire con la maglia del PSG, dovrebbe rientrare in gruppo la settimana prossima, mentre Paredes ritornerà dopo la sosta delle nazionali.