“Donnarumma prende gol, visto che fa Keylor?”: polemica in Costa Rica

Donnarumma prende gol nella gara contro il Lille e dalla Costa Rica scatta la polemica per la panchina di Keylor Navas

Siccome non ha una vera e propria rivale nella Ligue 1, il Paris Saint-Germain sta facendo di tutto (o quasi) per crearsene un paio in casa. Tra le tante polemiche scoppiate in terra parigina, continua a tenere banco quella legata al dualismo Donnarumma-Navas. Il portiere costaricano, ieri, si è accomodato in panchina, lasciando le chiavi della porta all’ex Milan per la sfida al Lille.

Sfida che il PSG ha particolarmente sofferto, fino alla rimonta di Di Maria arrivata soltanto all’87’. Nel mezzo, non solo la formazione di Pochettino ha scoperto il fianco per la rete di David, ma ha dovuto ringraziare proprio Donnarumma per aver tenuto il risultato ‘sotto controllo’, nei momenti più critici della gara.

El gesto de Keylor desce el banquillo luego de la anotación de Lille 🥵 ¿Pudo hacer más Donnarumma? #PSG 0-1 #Lille https://t.co/HVPwo3BrKl pic.twitter.com/cdDLYzwFqJ — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) October 29, 2021

Navas in panchina e Donnarumma prende gol: c’è la polemica dalla Costa Rica

E invece, dalla Costa Rica arriva puntuale la polemica. Nel tweet di ESPN, viene mostrata la smorfia di Keylor Navas alla rete subita dall’ex Milan, con tanto di domanda provocatoria: “Avrebbe potuto fare meglio di Donnarumma?”. Un post che non è passato inosservato alla critica sportiva, francese e anche italiana, e che non ha risparmiato nuove polemiche sul dualismo tra i pali di casa PSG.

Dopo aver giocato contro RB Lipsia e Oympique Marsiglia, Navas si è accomodato ieri in panchina per far spazio a Donnarumma, per un’alternanza che sta letteralmente consumando l’ambiente parigino attorno ai due super-portieri. Probabile che adesso, in vista della seconda sfida di Champions contro i tedeschi, Pochettino riproponga l’ex Real Madrid dal 1′, anche se il Donnarumma visto con il Lille resta difficile da lasciare in panchina.