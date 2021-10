Casa Higuain, c’è un addio al calcio: “Dopo piú di 100 gol…”

Federico Higuain, fratello maggiore dell’ex calciatore di Napoli e Juventus, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

Gonzalo Higuain è stato uno degli attaccanti centrali più forti in questi ultimi anni. Le migliori stagioni per il centravanti sono state l’ultima con il Napoli, con Sarri allenatore e dove segnò 36 gol in campionato, e l’anno dopo con la maglia della Juventus. L’argentino l’anno scorso è volato negli Stati Uniti per giocare in MLS.

Il calciatore in una recente intervista alla ‘Bobo Tv’ su Twitch aveva rilasciato queste dichiarazioni: “Mi trovo bene qui, è un calcio che mi piace. Buffon mi ha consigliato di cambiare aria perché non avevo più la grinta giusta”. Il Pipita ha giocato fino ad oggi nell’Inter Miami insieme al fratello.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter Miami, Federico Higuain si ritira dal calcio giocato

Federico Higuain ha annunciato che si ritirerà dal calcio giocato al termine della stagione. Il centrocampista gioca in MLS dal 2012 ed ha raggiunto quasi subito il fratello nell’Inter Miami, dove ha giocato 24 partite e segnato 3 gol. Il calciatore nella sua carriera ha giocato oltre 400 partite con 170 gol tra reti segnate ed assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>> Higuain, fai in modo che non accada davvero

Federico Higuain ha giocato anche nel River Plate e nell‘Independiente. Se il fratello si è ritirato, il Pipita vuole continuare a segnare. L’attaccante anche ex Real Madrid e Milan con la maglia dell’Inter Miami ha giocato 38 partite, segnando 13 gol.