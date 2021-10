“Ora non diranno più quella parola”: Napoli e Sassuolo, parla Cannavaro

La vittoria del Sassuolo contro la Juventus, il Napoli e il rinnovo di Insigne: Paolo Cannavaro in esclusiva a SerieAnews.com

“La vittoria contro la Juventus mi ha fatto molto piacere, da ex neroverde sono molto legato alla famiglia Sassuolo e lo sarò per sempre”: si dice entusiasta, in esclusiva ai microfoni di SerieAnews.com, l’ex Napoli e Sassuolo (tra le altre) Paolo Cannavaro, dopo l’impresa degli emiliani in terra bianconera.

Una vittoria che ha fatto contento il pubblico neroverde, ma anche quello azzurro, in vista della lotta Scudetto: “Anche da tifoso del Napoli, c’è una certa gioia per il risultato dello Stadium. Soprattutto, però, mi fa piacere per il Sassuolo. Così si inizia a parlare meno di questa brutta storia dello ‘Scansuolo’, che è una voce che inizia ad essere noiosa e alla quale non andrebbe dato più peso”.

Il Napoli da Scudetto ed il consiglio ad Insigne: Paolo Cannavaro a SerieAnews.com

Di qui, ci spostiamo con Paolo Cannavaro sul ‘suo’ Napoli. La formazione di Spalletti è una delle grandi corazzate di questa stagione, gomito a gomito con il Milan di Stefano Pioli: “Può essere una delle squadre candidate allo Scudetto – continua l’ex centrale, in riferimento agli azzurri – Anche perché ormai si stanno delineando quelle che competeranno, ovvero le squadre che sono lì in alto. Quest’anno, poi può davvero vincere chiunque, visto il grande equilibrio che c’è nel campionato: non va data per morta nessuna delle squadre che sono dietro, anche se il Milan ed il Napoli stanno tentando la fuga”.

Infine, doverosa una parentesi sul futuro di Lorenzo Insigne. Da ex capitano del Napoli, Paolo Cannavaro sa bene cosa significa il rapporto tra un napoletano e la squadra della propria città. E come pochi, l’ex centrale degli azzurri ha assistito a gran parte delle tappe di crescita di Insigne, da giovane della Primavera a punto fermo nell’era Benitez.

“Tempo fa, dissi che il silenzio stampa sarebbe stato il bene per il Napoli, per Lorenzo e per i tifosi – spiega Cannavaro – Sappiamo tutti quanto Lorenzo sia un giocatore fondamentale per gli azzurri e quanto lui in primis ci tenga a restare a Napoli. I matrimoni, però, si fanno sempre in due. Io mi auguro che resti qui, ma vedremo. Nessuno può sapere cosa succederà, se non Lorenzo ed il presidente De Laurentiis. A noi non resta che fare tutti gli scongiuri per sperare che Insigne resti al Napoli”.