“Cattivo e brutale”: la durissima ammissione di Juric in conferenza

Ivan Juric si è autocriticato durante la conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Sampdoria.

Il Torino nell’ultimo match di campionato ha perso 1-0 contro il Milan capolista. I granata, nonostante la sconfitta, si sono mostrati compatti ed hanno sfiorato almeno tre volte, due con Sanabria ed una con Belotti, il gol del pareggio. La squadra di Juric è migliorata rispetto alle primissime giorante, ma la classifica ancora non decolla.

Il team piemontese domani serà incontrerà la Sampdoria di D’Aversa, che arriva al match dopo la sconfitta interna contro l‘Atalanta. Per il Torino è un’ottima occasione per guadagnare tre punti che sistemerebbero la classifica. Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara:

Torino, Juric: “Ho già commesso alcuni errori. Sarei dovuto essere più cattivo”

“So cos’è il Toro, bisogna prendersi sempre le proprie responsabilità. Ho già commesso alcuni errori, ho accettato cose che non avrei dovuto accettare e sarei dovuto essere sia più cattivo che brutale. Voglio allestire una squadra forte. Ho un contratto di tre anni ed il mio obiettivo è quello di far crescere la squadra”.

Juric ha concluso il suo intervento: “Dobbiamo ancora migliorare, spero che le mie parole saranno più considerate rispetto all’estate dove sono state sovrastate. La mia idea è quella di alzare il livello su tutto. Sampdoria? Sarà difficile, è una squadra forte. Contro il Milan siamo stati sfortunati, ma dobbiamo essere più concreti.