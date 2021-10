Kulusevski cedibile, la Juventus ha scelto i due acquisti di gennaio

La Juventus aspetta il calciomercato di gennaio per potenziare la squadra: Vlahovic e Witsel gli obiettivi, via McKennie, Ramsey e Kulusevski

La Juventus non riesce a tornare in alto. I bianconeri si erano illusi con i recenti risultati di aver trovato la strada ridurre le distanze dal primo posto e tornare a giocarsi lo scudetto. Lo stop interno con il Sassuolo invece ha raffreddato l’entusiasmo. A questo punto la svolta si cercherà passando anche attraverso il calciomercato di gennaio. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ sono due i calciatori nel mirino per la sessione invernale. Uno gioca in Italia, l’altro all’estero ma è un vecchio pallino della società del presidente Andrea Agnelli.

Juventus, deciso il piano di gennaio: assalto a Vlahovic e Witsel, fuori McKennie, Ramsey e Kulusevski

Per risolvere i problemi attuali, la Juventus ha scelto le sue priorità per il calciomercato invernale. I bianconeri vogliono aggiungere alla rosa un attaccante e un centrocampista. Per il primo ruolo, gli juventini hanno da qualche settimana deciso il rinforzo. Vale a dire Dusan Vlahovic, ormai vicino a lasciare la Fiorentina dopo il mancato rinnovo. Sul calciatore serbo ci sono varie big d’Europa, la Juventus dunque non parte come favorita ma vuole provarci. L’altro calciatore che piace alla dirigenza bianconera è Axel Witsel, trentaduenne belga del Borussia Dortmund. Il centrocampista, vecchio pallino degli juventini, è vicino alla scadenza del suo contratto con i gialloneri e dunque può arrivare a una cifra abbastanza contenuta.

Non solo acquisti però perché per liberare il posto per questi due elementi, ‘La Gazzetta dello Sport’ parla pure di cessioni. Sono essenzialmente tre i calciatori che non hanno convinto Max Allegri e che per questa ragione potrebbero terminare sul calciomercato. I tre in questione sono Weston McKennie, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Tutti e tre sono arrivati dopo la prima parentesi del livornese in bianconero. Il primo e il terzo sono arrivati nell’estate del 2020 mentre il secondo si è trasferito a Torino dodici mesi prima.