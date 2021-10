Alle 18 spazio al secondo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo il Verona e la Juventus.

Per la Juventus una prova importante al Bentegodi. La squadra di Allegri è chiamata a scrollarsi da dosso le polemiche nate nelle ultime settimane, con una Vecchia Signora che ancora sta cercando di mettere insieme i pezzi di un avvio di stagione più complicato del previsto. Ecco perchè la partita di oggi assume un valore importante anche per quelle che saranno le prossime settimane, decisive per risolvere tutte le problematiche sorte in questa prima parte della stagione.

Di contro un Verona in grande spolvero. La vittoria conquistata contro la Lazio ha dato grande fiducia a tutto l’ambiente, mentre l’ultimo pareggio contro l’Udinese ha lasciato l’amaro in bocca. Poco da dire, con una Juventus come quella di Allegri servirà mettere tutto in campo e sorprendere il proprio pubblico per una sfida di sicuro complicata ma dai grandi stimoli.

Verona-Juventus, le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1) – Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Tudor.



Juventus (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All: Allegri.