Icardi colpisce ancora: l’ultima decisione ha sorpreso tutti

Icardi è entrato al posto di Messi durante PSG-Lille. Dopo il match, l’attaccante è stato autore di un gesto che sta facendo discutere.

Il PSG ha vinto ieri sera contro il Lille 2-1 dopo che è riuscito a rimontare il gol di David grazie a Marquinhos e Di Maria. I parigini con questa vittoria sono ritornati in fuga in classifica, in attesa delle gare di oggi e di domani, dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Marsiglia.

A preoccupare sia Pochettino che i tifosi del PSG è Lionel Messi. L’argentino ha giocato solo il primo tempo del match contro il Lille a causa di un ulteriore problema muscolare. L’ex Barcellona è stato sostituito da Icardi che ha sbagliato tre occasioni, dove poteva fare meglio.

PSG, Icardi non è più presente su Instagram

L’ex giocatore del’Inter è stato negli ultime settimane protagonista anche nel gossip, visto la crisi, poi risolta, con sua moglie, e procuratrice, Wanda Nara. I due hanno più volte pubblicato sia storie che post su Instagram, portando questa crisi coniugale sotto la luce dei riflettori per vari giorni.

Icardi, dopo la gara tra PSG e Lille, è scomparso dai social, visto che il suo profilo di Instagram è stato improvvisamente disattivato. Intanto la moglie Wanda, che sul famoso social network è invece più che presente, era al Parco dei Principi. La showgirl ha testimoniato la sua presenza allo stadio proprio con Instagram, attraverso delle Storie. Nelle prossime ore si capirà il motivo di questa scelta dell’attaccante argentino, dettata, forse, proprio dalle innumerevoli critiche scaturite dalla querelle pubblica con la consorte.