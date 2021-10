Leonardo spazza via i dubbi: la frase che fa sorridere il Milan

Leonardo prova a spegnere le voci secondo cui il Paris Saint Germain sarebbe intenzionato a prendere Kessie e Theo Hernandez del Milan.

Verità o parole di circostanza, tese a farlo uscire dai riflettori e consentirgli di agire fuori dai radar? Tra poche settimane lo scopriremo. Nel frattempo, Leonardo ha voluto smorzare le voci di mercato circolate negli ultimi giorni, secondo le quali il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad andare all’assalto di due gioielli del Milan: Theo Hernandez e Franck Kessie. Sull’argomento, il dirigente è stato chiaro: “Con loro non abbiamo avuto nessun contatto”. Questo, in ogni caso, non significa che il club transalpino non sia interessato.

Milan, Leonardo spegne le voci su Kessie e Theo Hernandez

L’ivoriano, in particolare, non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 ed ha chiesto al Milan uno nuovo stipendio da circa 10 milioni di euro. Una richiesta irricevibile per Paolo Maldini, disposto a metterne sul piatto al massimo 6. La trattativa è finita inevitabilmente su un binario morto, con la società che sta iniziando a prendere in considerazione l’idea di cedere il centrocampista già a gennaio in modo tale da monetizzare la sua cessione. Sul centrocampista, intanto, rimangono vigili pure la Juventus ed il Barcellona. Arrivare al terzino francese, invece, appare molto più complicato.

Theo Hernandez al Milan sta bene, si sente apprezzato dal tecnico Stefano Pioli e non ha mai lanciato segnali che potessero far pensare ad una cessione in futuro. Il Paris Saint Germain, per strapparlo ai rossoneri, dovrà quindi presentare un’offerta importante simile a quella che ha obbligato l’Inter a dire addio, in estate, ad Achraf Hakimi. Work in progress, quindi, per il Psg criticato in patria a causa della bassa qualità di gioco espressa. “C’è da migliorare, è addirittura normale visto il contesto. La squadra sta lavorando molto” le parole di Leonardo.