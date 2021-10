“C’è un clima pesante”: Nedved, messaggio chiaro alla squadra

Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio iniziale della gara tra Verona e Juventus.

La Juventus sta giocando in questi minuti la gara contro il Verona dell’ex Tudor. I bianconeri hanno quasi l’obbligo di vincere, anche se stanno perdendo 2-0 con la doppietta di Simeone, per cercare di non perdere ulteriore terreno dalle rivali, visto che la distanza da Napoli e Milan è già di tredici punti. Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ prima del match contro i veneti:

“Pensavamo di avere qualche punto in più, visto quello come abbiamo giocato. La sconfitta contro il Sassuolo ci ha sorpreso perché arrivavamo da un ottimo momento. E’ stata una bella botta, vedendo anche il viso dei calciatori al termine della gara. Nelle prime giornate siamo stati sfortunati”. Nedved hai proseguito:

Nedved: “Mi aspetto una reazione da parte dei calciatori”

“Allegri ? Ha bisogno di tempo. Ha il vantaggio di conoscere già l’ambiente, ma ci sono calciatori diversi ora. Deve conoscerli bene prima di sapere dove metterli in campo. Siamo ancora all’inizio. Cosa mi aspetto contro il Verona? Una prestazione importante. Dopo il Sassuolo, c’è un’aria molto pesante”.

Nedved ha poi concluso il suo intervento: “I nostri calciatori devono avere una forte reazione, perché stavamo andando bene ed una sconfitta non può stravolgere le cose positive fatte nelle gare precedenti. Pochi gol segnati? Abbiamo avuto qualche difficoltà con i centravanti, mi aspetto anche io mi aspettavo più reti realizzate dal team”.