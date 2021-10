“Donnarumma, altro che inferno”: dalla Francia lo scenario con Navas

Sia in Italia che in Francia si sta discutendo molto dell’alternanza tra Donnarumma e Navas nella porta del PSG.

Il PSG ha vinto venerdì 2-1 al Parco dei Principi nel big match contro il Lille. I campioni di Francia in carica erano passati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie alle rete di David, ma poi i parigini hanno ribaltato il risultato nella ripresa grazie alle reti di Marquinhos e di Di Maria.

A preoccupare sia i tifosi del PSG che Pochettino sono le condizioni fisiche di Messi. L’ex Barcellona è stato sostituito da Icardi nell’intervallo per un ulteriore problema muscolare. Tra i pali della squadra di Parigi contro il Lille c’era Donnarumma, che è stato autore di un’ottima prestazione.

Finalement pour le moment, on nous annonçait l'enfer mais je trouve que la cohabitation Navas/Donnarumma les tire plus vers le haut que vers le bas. A confirmer…#PSG — Florian Gazan (@flogazan) October 30, 2021

PSG, Gazan: “Il dualismo tra Navas e Donnarumma fa bene ad entrambi”

L’alternanza in porta tra Navas e Donnarumma sta facendo molto discutere sia in Francia che in Italia. Florian Gazan, giornalista dell”Equipe’ e di ‘RTL’, ha commentato il ‘dualismo’ tra i due portieri: “Per il momento, ci è stato dichiarato l’inferno ma trovo che la convivenza tra Donnarumma e Navas li tira più in altro che in basso. A confermare…”.

Molti hanno criticato la scelta di Donnarumma di lasciare il Milan per fare la ‘riserva’ al PSG. L’estremo difensore ha disputato sei gare con la maglia dei parigini in questo inizio di stagione, subendo cinque reti. Mercoledì contro il Lipsia dovrebbe giocare Navas, ma il calciatore italiano spera di far cambiare idea a Pochettino.