“Allegri da licenziare al primo tempo, lui si dimetta”: che stoccata ad Agnelli

Piovono critiche per la Juve e per Andrea Agnelli ed il giornalista Paolo Bargiggia ha pubblicato un clamoroso tweet contro i bianconeri.

Quindici punti in undici gare di campionato ed un inizio stagione che traumatico è dir poco. La Juve stenta a decollare e arrivano le prime crepe anche per il tecnico Massimiliano Allegri. Sui social i tifosi sono inferociti, ma il tecnico bianconero non è l’unico colpevole. Il giornalista Paolo Bargiggia ha individuato nel presidente Andrea Agnelli il principale colpevole riguardo questa traumatica situazione.

Tre tecnici in tre annate differenti ed Allegri che sta facendo addirittura peggio dei suoi predecessori Pirlo e Sarri. La critica insorge e la squadra fatica, con un mercato sicuramente condizionato dalla partenza di Cristiano Ronaldo.

Fossi in quel Fenomeno di @andagn licenziarei Allegri all'intervallo. E poi mi dimetterei da presidente della @juventusfc . Anche se i bianconeri la ribaltassero con un grande @HellasVeronaFC — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 30, 2021

Il tweet di Bargiggia che distrugge Allegri ed Agnelli

Attraverso il proprio profilo Twitter Bargiggia ha attaccato Agnelli, addirittura prima della fine del match contro il Verona. Verso la fine del primo tempo gli scaligeri erano avanti 2 a 0 e sembravano controllare la gara in maniera nettissima. Qui Bargiggia è esploso sui social:

“Fossi in quel fenomeno di Andrea Agnelli licenzierei Allegri all’intervallo. E poi mi dimetterei da presidente della Juventus. Lo farei anche se i bianconeri la ribaltassero contro questo grande Verona”.