Juventus, è arrivata la dura decisione: “Lo faranno per sei giorni”

Dopo la sconfitta contro il Verona di ieri, la Juventus ha deciso di andare in ritiro per preparare le sfide con Zenit e Fiorentina.

Tutti pensavano che con il ritorno di Allegri la Juve sarebbe tornata a lottare per il primato, ma sin dalla prima giornata il team piemontese ha mostrato tantissimi problemi strutturali. La zona di campo più criticata è il centrocampo che, nonostante l’arrivo di Locatelli, dà poca linfa alla manovra.

A far discutere è l’approccio alla gara di ieri della Juventus, che era già sotto di due gol contro il Verona dopo quindici minuti. Solo nei minuti finali si è vista una sorta di reazione nervosa, ma è troppo poco se si considera la forza dei bianconeri. Allegri ha commentato duramente il match di ieri: “Dobbiamo provare solo vergogna per i 15 punti che abbiamo”.

La Juventus andrà in ritiro fino al match contro la Fiorentina

A termine della gara contro il Verona c’è stato un duro confronto negli spogliatoi del Bentegodi tra Allegri e i calciatori bianconeri. Come quanto raccolto da ‘Sky Sport’, la Juventus da domani sarà in ritiro da domani fino a sabato per preparare al meglio le due gare contro lo Zenit e la Fiorentina.

Se la Juventus dovesse vincere contro la squadra russa, si qualificherebbe aritmeticamente agli ottavi di Champions League. Il match di sabato contro la Fiorentina sarà fondamentale per riprendere la corsa in campionato. I bianconeri hanno otto punti in meno rispetto all’anno scorso con Pirlo allenatore.