“La società è sparita dietro alle plusvalenze”: l’attacco alla Juventus

E’ crisi nera per la Juventus dopo la sconfitta contro il Verona. Il giornalista Marani ha sferrato un duro attacco ai dirigenti bianconeri.

Con la sconfitta contro il Verona di ieri, la Juventus è ottava in classifica e il suo distacco sia dalla vetta che dalla zona Champions League potrebbe aumentare dopo le gare che si disputeranno in giornata. Tra i bianconeri solo Dybala ha provato ad invertire l’andamento della gara del Bentegodi.

In queste ore ci sono tantissime critiche sia per i calciatori che per Allegri. In molti stanno chiedendo addirittura l’esonero del tecnico toscano per far ritornare sulla panchina juventina Pirlo. Il giornalista Matteo Marani ha analizzato il momento della ‘Vecchia Signora’ nel suo editoriale sulle colonne di ‘Tuttosport’:

Marani contro i dirigenti della Juventus: “Sono spariti dietro ad una montagna di plusvalenze”

“Da questo momento inizieranno delle riflessioni più approfondinte del perché della crisi della Juventus. Il 2-1 contro il Verona, che un mese fa stava con un piede in Serie B, ha evidenziato che non una scelta fatta in questi ultimi anni alla Juve è stata da Juve. Sono stati commessi tanti errori in queste ultime stagioni”.

Marani poi si concentra soprattutto sui dirigenti della Juventus: “Oggi criticheranno Allegri per non aver messo prima McKennie, ma la verità è che manca una classe dirigente, scomparsa in questi anni dientro a tantissime plusvalenze. Sembra che la Juve abbia perso la natura di essere Juve, che è la sua differenza. Fino a quando non sarà ritrovata quella, è inutile sognare eventuali rimonte”.