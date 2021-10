Milan, che tegola per Pioli: rosso all’Olimpico, salta il derby

Una pessima notizia per il Milan di Stefano Pioli. Il tutto accaduto durante la sfida che i rossoneri stanno giocando contro la Roma.

Un Milan che si sta imponendo in questi minuti durante la sfida contro la Roma di Mourinho. Un doppio vantaggio che ha visto protagonista indiscusso Zlatan Ibrahimovic, autore del primo gol ma anche abile a propiziare il rigore dal quale Kessie ha firmato il 2-0. Una prestazione che tutti i tifosi rossoneri si aspettavano, anche per rispondere alle vittorie di Napoli ed Inter.

Pioli, insomma, potrà dirsi di sicuro soddisfatto dell’atteggiamento della sua squadra in quel dell’Olimpico, contro una squadra sempre ostica come la Roma. Eppure, c’è anche una nota negativa (e non poco) da registrare per l’allenatore rossonero.

Milan, che tegola: rosso a Theo Hernandez, salta il derby

Una serata che poteva ritenersi più che positiva per il Milan. Ed invece, al netto di quello che sarà il risultato in campo, c’è una pessima notizia da registrare per l’allenatore dei rossoneri, soprattutto in vista del prossimo match di campionato.

Theo Hernandez, infatti, è stato espulso durante il match contro la Roma. Un doppio giallo, con il rosso arrivato al 66′ minuto, che è costato l’espulsione per l’esterno rossonero. Una pessima notizia, ovviamente, per Stefano Pioli che dovrà dunque rinunciare al giocatore della nazionale francese per l’importante sfida nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi.