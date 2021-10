Salernitana-Napoli, doppia espulsione all’Arechi. Cartellino rosso diretto per Kastanos e per Koulibaly: dieci contro dieci all’80’.

Si complica il finale di Salernitana-Napoli. I padroni di casa, sotto 1-0 dopo la rete di Piotr Zielinski, giocheranno con un uomo in meno per gli ultimi venti minuti di gioco. I granata, dopo lo 0-0 del primo tempo, si complicano la vita nel derby campano al minuto 69. Kastanos interviene in netto ritardo su Anguissa che, colpito alla caviglia, si rotola al suolo. Il centrocampista del Napoli ha bisogno delle cure dello staff medico per rimettersi in piedi.

Salernitana-Napoli, espulso Kastanos

Il direttore di gara Fabbri, richiamato dal VAR, si reca di corsa al monitor posto a bordo campo per rivedere l’intervento scomposto del calciatore della Salernitana. La gamba è alta e l’intervento su Anguissa sembra piuttosto pericoloso.

Proprio per questo motivo, dopo ben quattro minuti di pausa, l’intervento del calciatore cipriota viene punito con il cartellino rosso. L’arbitro Fabbri non ha più dubbi ed espelle Kastanos, complicando i piani di Stefano Colantuono. La Salernitana resta in inferiorità numerica e sotto di un gol negli ultimi venti minuti di partita all’Arechi. Colantuono corre subito ai ripari e lancia in campo Obi al posto di Bonazzoli. Le soprese non finiscono qui, perché al minuto 78 viene espulso anche Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli trattiene Simy che si era involato verso la porta difesa da Ospina. Dieci contro dieci per gli ultimi dieci minuti.