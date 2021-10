Salernitana-Napoli, il colpo al volto fa tremare l’allenatore

Durante Salernitana-Napoli stop di qualche minuto per Frank Anguissa, il quale si ferma dopo un colpo ricevuto al volto.

Il primo tempo di Salernitana-Napoli è un match complicato per gli azzurri. I ritmi sono blandi e la squadra di Spalletti non riesce a sfondare, sebbene non le siano mancate occasioni prima con Zielinski e poi con Lozano. Dalla panchina l’allenatore toscano chiede maggiore incisività alla squadra, che però conclude il primo tempo sullo 0-0 senza il centravanti Osimhen e col capitano Insigne in panchina.

Salernitana-Napoli, Anguissa si ferma ma un è falso allarme

L’esclusione del capitano aveva effettivamente sorpreso tutti, ma è chiaro che l’allenatore sia alla ricerca del turnover attento per dosare le forze e limitare, ove possibile, di spingersi troppo oltre fisicamente. Tuttavia, si evidenzia la necessità di alcuni elementi, spine dorsali, come ormai è il centrocampista Frank Anguissa.

Preoccupazione ha generato proprio il giocatore, che si è fermato dopo un cartellino giallo rimediato al 41′ della gara per un fallo su Gondo. Anguissa viene colpito al volto e resta a terra. Necessario l’intervento dello staff sanitario del Napoli, il quale si sincera delle condizioni del centrocampista. Ghiaccio secco dietro la nuca e massaggi. Passa facilmente il peggio e il camerunese rientra regolarmente in campo poco dopo, tuttavia per sicurezza Spalletti manda Demme a riscaldarsi.