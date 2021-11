Spari in campo e allenatore ferito: le immagini assurde dall’Argentina

Grande paura in Argentina durante una partita della terza divisione, sospesa a causa di alcuni colpi di arma da fuoco sparati dalle tribune.

Momenti di follia in Argentina, durante la partita di terza divisione tra Huracan Las Heras e Ferro de General Pico. Intorno al 33esimo del secondo tempo, sul punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa, dalle tribune sono partiti infatti dei colpi di arma da fuoco che hanno provocato il caos all’interno dello stadio. I giocatori, così come la terna arbitrale, sono immediatamente scappati per trovare riparo.

Argentina, paura durante una partita di terza serie

Non tutti, però, sono riusciti a fuggire in tempo. Il tecnico della squadra ospite, Mauricio Romero, è stato colpito di striscio alla spalla rendendo necessario il suo immediato trasferimento all’ospedale Carrillo di Las Heras dove ha ricevuto tutte le cure del caso. La polizia locale, intervenuta sul posto poco dopo l’accaduto, ha avviato subito le indagini tese ad individuare indizi che possano consentire di risalire all’identità del responsabile.

Il fatto, inevitabilmente, ha suscitato scalpore in tutto il Sud America diventando poi virale anche in Europa. L’incontro è stato sospeso e adesso resta da capire cosa vorrà fare a riguardo la Federazione calcistica argentina. Le opzioni sono due: sconfitta a tavolino per l’Huracan oppure far riprendere la partita, quando la situazione sarà magari tornata più tranquilla.