“Gliel’avevo detto”: caos Juve, Capello svela il confronto con Allegri

Fabio Capello a Radio RAI si è soffermato sul momento difficile della Juventus ed ha svelato un aneddoto con Allegri.

Dopo la sconfitta contro il Verona di sabato, la Juventus da oggi è in ritiro per preparare al meglio le prossime gare che saranno contro lo Zenit in Champions League e contro la Fiorentina di Italiano e dell’obiettivo di mercato Vlahovic. In queste due sfide i bianconeri sperano di riprendere la propria corsa.

Battere i russi porterebbe la qualificazione agli ottavi di Champions, mentre sconfiggere i viola significherebbe non perdere ulteriore terreno dalle rivali. La situazione della Juventus è molto complicata con un distacco dalla vetta di sedici punti e dalla lotta con le tante rivali per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea.

Capello: “Avevo consigliato ad Allegri di non ritornare alla Juventus”

Fabio Capello, ex allenatore tra l’altro proprio della Juventus, ha commentato così il momento dei bianconeri ai microfoni di ‘Radio RAI’: “Allegri? Gli avevo detto di non ritornare nel team juventino, dicendogli che sarebbe diventato l’ombrellone di tutti i guai. I calciatori non esprimono tutto il loro potenziale e in campo si vede”.

il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Si continua a dare la colpa all’allenatore e basta, ma non è così. La condizione della Juventus non è facile da ribaltare”. I calciatori bianconeri, nel duro confronto con Allegri negli spogliatoi del Bentegodi, avrebbero chiesto al tecnico toscano di osare di più nel come far giocare la squadra.