“Juve morta, quel rosso in bilancio…”: Bargiggia durissimo sul club

Bargiggia commentando il momento della Juventus ha espresso perplessità sull’operato di Allegri, salvato a suo dire dal bilancio in rosso

La Juventus ha perso nuovamente contatto con la vetta in virtù delle ultime partite in cui è stata sconfitta. A questo punto, dopo undici partite, sebbene potrebbe sembrare prematuro, le possibilità per la squadra di Massimiliano Allegri di raggiungere la testa della classifica potrebbero essere remote o quasi. Sono ancora diversi i limiti evidenziati dai bianconeri che nonostante le grosse difficoltà evidenziate in campionato, in Champions League quanto meno hanno ipotecato la qualificazione per gli ottavi di finale visti i 9 punti già conquistati nelle prime tre uscite. La formazione di Allegri è stata bocciata impietosamente da Paolo Bargiggia.

Juventus, che siluro ad Allegri da Bargiggia: “Si sopravvaluta, i bianconeri sono morti e smarriti”

Il giornalista ha parlato a ‘1 Station Radio’ su ‘1 Football Club’. Il suo intervento a proposito dell’avvio di stagione dei bianconeri è stato molto piccato: “La Juventus è una squadra morta, smarrita. I calciatori sono disorientati perché in ogni partita Allegri ce l’ha con un paio di loro, gli stessi che fino a pochi mesi fa venivano riconosciuti come i migliori d’Italia. La società ha sbagliato a richiamarlo in panchina, è stata l’ennesima scelta sbagliata. Un errore pagato pure a caro prezzo visto che percepisce nove milioni di euro netti all’anno. La società di Agnelli inoltre è con le spalle al muro a causa del rosso in bilancio che non gli permetterebbe di sostituire il toscano. E’ rimasto fermo sulla sua vecchia idea di calcio senza aggiornarsi, si sopravvaluta”.

Domani sera alle 21, nel match interno contro lo Zenit, la Juventus ha una seria possibilità per chiudere il discorso qualificazione. I bianconeri battendo lo Zenit raggiungerebbero quota 12 punti nel gruppo H, diventando irraggiungibili per i russi e anche per il Malmo. In questo momento, inoltre, la squadra di Allegri comanda il girone che comprende pure i campioni d’Europa del Chelsea, superati a Torino per 1-0 nella gara del 29 settembre.