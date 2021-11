“Noi danneggiati, invece in Inter-Juve..”: Roma, che sfogo di Pinto

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha espresso il suo malumore per il calcio di rigore negato alla sua squadra nel match con il Milan

Roma ancora irritata per la mancata assegnazione del calcio di rigore nel finale del match con il Milan per il contatto tra Kjaer e Pellegrini avvenuto in area. Né Maresca né il Var hanno ravvisato gli estremi per concedere la pena massima alla squadra di José Mourinho. Un episodio che ha profondamente irritato il tecnico lusitano, insoddisfatto della gestione della gara avuta dall’arbitro Fabio Maresca di Napoli. L’Aia ha fermato il fischietto del big match dell’Olimpico. La Roma si è sentita penalizzata. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è sfogato pure il general manager Tiago Pinto.

Roma, Tiago Pinto insoddisfatto degli arbitri: “Quattro episodi in cui siamo stati penalizzati, meritiamo rispetto”

Il general manager della Roma ha commentato ciò che è avvenuto domenica sera nel match dell’Olimpico tra i giallorossi e il Milan di Stefano Pioli: “Non piace parlare dopo le partite perché sono sempre nervoso. Si tratta di un tema che deve essere affrontato con la massima serenità. Il Milan ha fatto un’ottima partita e magari ha meritato la vittoria però voglio dire qualcosa sull’arbitraggio. Non si può nascondere quello che è successo ieri. Gli stessi episodi in Serie A sono giudicati in modo totalmente opposto”. Il lusitano ha approfondito il suo pensiero: “Ci sono 4-5 esempi chiari che mi preoccupano. Pellegrini ha saltato il derby per la doppia ammonizione contro l’Udinese mentre in altre circostanze ho visto episodi analoghi con un giudizio differente. Sul rigore di Zaniolo nel derby ci hanno spiegato che il Var non è potuto intervenire perché deve esserci la certezza dell’errore. Per il contatto tra Ibanez e Ibrahimovic non è andata così. Non c’era il fallo quindi neppure il rigore. Purtroppo l’arbitro ha scelto pure in questo caso contro la Roma. Per il contatto tra Pellegrini e Kjaer il Var non ha chiamato l’arbitro. In Inter–Juventus invece per il contatto tra Alex Sandro e Dumfries si è proceduto in maniera differente. In altri casi è stato dato un po’ di tempo al Var per analizzare. Ieri il gol ad Abraham è stato tolto subito. Quattro episodi in cui la Roma è stata nettamente danneggiata”.

Ha poi concluso analizzando la sua squadra: “Lavoriamo ogni giorno per migliorare, siamo dei professionisti. Mourinho è arrivato da poco. Non voglio nascondere le debolezze della Roma e il lavoro che ci rimane da fare. Al di là di questo, meritiamo rispetto. Mi auguro che si possa fare una riflessione sulla questione arbitrale altrimenti si perde di credibilità”.