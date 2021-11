“Profondo imbarazzo”: la stoccata di Neville che irrita Ronaldo

Neville ha boccato il Manchester United di Ronaldo: secondo la vecchia leggenda del club la posizione di Solskjaer è ancora a forte rischio

La vittoria contro il Tottenham ha consentito al Manchester United di ritrovare la vittoria in campionato. Qualcosa che non succedeva dal 19 settembre quando i ‘Red Devils’ si sono imposti in trasferta contro il West Ham. Cristiano Ronaldo e compagni da quel momento in poi hanno rallentato la propria corsa e sono adesso in quinta posizione con tre punti di ritardo su West Ham e Manchester City. In Champions League invece lo United, dopo la sconfitta con lo Young Boys, ha trovato la rotta corretta, mediante le vittorie contro Villarreal e Atalanta. Le critiche nei confronti della squadra di Solskjaer sono roventi e la posizione del tecnico norvegese è tutt’altro che salda. A mettere il dito nella piaga anche Gary Neville.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Manchester United, Gary Neville mette il dito nella piaga: “Non basta una vittoria per dimenticare i problemi”

Il gioco del Manchester United non ha impressionato e la panchina di Solskjaer traballa pericolosamente. Il tecnico ha bisogno di vincere con l’Atalanta e poi ancora nel derby contro il Manchester City prima della sosta per rinsaldare la propria panchina. Non un compito semplice. Pesa molto pure il 5-0 subito dal Liverpool. A bocciarlo è stato Gary Neville, commentatore di ‘Sky Sport’ in Inghilterra.

“Non è cambiato nulla, rimane ancora molto lavoro da fare a Solskjaer per mantenere il suo posto”, ha detto la bandiera dei ‘Red Devils’.

La sua posizione è apparsa dura: “Tecnico e squadra non sono da considerare salvi soltanto per una prestazione decente. Bisogna ricercare le conferme attraverso i prossimi match con Atalanta e Manchester City“. E ancora: “Vi è un profondo imbarazzo per quello che si è visto finora. Sono agli ultimi posti in campionato per numeri di contasti, di pressing, distanza coperta e tra i primi solo per il numero di errori con il pallone tra i piedi”.

LEGGI ANCHE >>> Conte riabbraccia Paratici al Tottenham: pronto lo sgarbo all’Inter

Non certamente un trattamento di favore per quello che è stato il suo compagno di squadra per lunghi anni al Manchester United. E pensare che i ‘Red Devils’ nel 1999 hanno vinto con una clamorosa rimonta la Champions League ai danni del Bayern Monaco, proprio con un gol di Solskjaer. Ricordi distanti…