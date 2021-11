“Fa solo casino, un incendiario”: Mourinho, la critica è durissima

José Mourinho nel mirino della critica. Lo Special One attaccato da Paolo Bargiggia dopo la sconfitta contro il Milan in campionato.

La Roma di José Mourinho, dopo la batosta di in Norvegia contro il Bodo Glimt in Conference League, sembrava essere ritornata sulla strada giusta vista la vittoria contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Ieri sera, però, i giallorossi hanno perso per 1-2 allo stadio Olimpico contro il Milan di Stefano Pioli. Una sconfitta che li costringe a restare a quota 19 punti in classifica, al quarto posto, a dodici punti dal Napoli capolista. E così il tecnico portoghese è tornato nel mirino della critica. Anche il giornalista Paolo Bargiggia non si è risparmiato a tal proposito.

Mai visto un Aizza Popolo come Mourinho: fa solo casino per coprire la sua parabola discendente di allenatore. Un incendiario che non fa bene né al calcio italiano né alla @OfficialASRoma — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 31, 2021

Bargiggia attacca Mourinho

Il tweet di Paolo Bargiggia non lascia spazio ad interpretazioni: “Mai visto un Aizza Popolo come Mourinho: fa solo casino per coprire la sua parabola discendente di allenatore. Un incendiario che non fa bene né al calcio italiano né alla Roma”.

Lo Special One è chiamato, ora, a ribaltare l’andazzo e a dare una strigliata ai suoi. Il prossimo impegno sarà in UEFA Conference League contro il Bodo Glimt, vittorioso per 6-1 nella gara d’andata in Norvegia.