“Mi ha cercato l’Inter”: la rivelazione del bomber di Serie A in conferenza

Zapata ha confermato il corteggiamento estivo dell’Inter spiegando di voler restare all’Atalanta anche nelle prossime stagioni.

In estate è rimasto a lungo nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un sostituto di Romelu Lukaku finito al Chelsea. La trattativa, ad un certo punto, sembrava anche ben indirizzata ma alla fine l’accordo non è stato trovato, con i nerazzurri che si sono fiondati su Edin Dzeko e Joaquin Correa. A raccontare i motivi alla base della mancata fumata bianca è stato oggi lo stesso attaccante dell’Atalanta, nel corso della conferenza di presentazione dell’impegno in Champions League contro il Manchester United.

Atalanta, Zapata parla del corteggiamento estivo dell’Inter

“Sono stato tentato dall’Inter in estate ma avevo le mie idee chiare, Sono stato contento di rimanere a Bergamo, è stata la cosa migliore sia per me che per la mia carriera, oltre che per la mia famiglia. Il mio futuro lo vedo sempre qua, con il nerazzurro di Bergamo”. Il colombiano continua ad essere decisivo per la Dea, come dimostra la rete di pura potenza rifilata nell’ultimo turno di campionato alla Lazio. “Sto bene, ho superato ormai l’infortunio e da un po’ gioco sempre. In nazionale un po’ meno ma quando ho avuto la possibilità di farlo sono sceso in campo motivato. Giochiamo tanto, quando riusciamo recuperare dopo ogni partita anche l’aspetto mentale stai bene”.

Ora l’obiettivo è battere Cristiano Ronaldo (“dovremo concedergli pochissimo, sia a lui che alla loro squadra, per ottenere un risultato positivo”) e riuscire a siglare una rete in questa edizione della Champions. “Prima o poi arriverà, ma più importante che domani la squadra possa fare una buona gara ed ottenere i tre punti. Mi aspetto una partita tosta loro vengono con fiducia, hanno appena vinto in campionato, l’intensità sarà alta. Dobbiamo sfruttare le nostre capacità e capire dove loro sono più deboli per cercare di vincere la nostra partita qua a casa”.