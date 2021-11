Roma, per Mourinho piove sul bagnato: il big salta il match di Conference

La Roma è uscita sconfitta dal match dell’Olimpico di ieri sera contro il Milan. Mourinho deve anche rimediare all’infortunio di Pellegrini.

La Roma ha perso ieri contro il Milan 1-2 nel big match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ci sono state polemiche arbitrali, soprattutto per il rigore concesso ai rossoneri per un presunto fallo di Ibanez su Ibrahimovic e per il penalty non dato per un presuto fallo, uguale a quello di Dumfries in Inter-Juve, di Kjaer su Pellegrini.

Mourinho ha così commentato così le decisioni arbitrali di Maresca nel post gara: “Non c’è rispetto per i tifosi della Roma. E’ meglio che non continui a parlare, altrimenti sarei squalificato“. Nonostante i presunti errori arbitrali, il Milan di Pioli comunque è stato superiore alla squadra giallorossa.

Roma, Pellegrini out per infortunio per il match contro il Bodo

Oltre alla sconfitta, è arrivata un’altra brutta notizia in mattinata per Mourinho. Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, Pellegrini non ci sarà contro il Bodo/Glimt nel prossimo match di Conference League. Il calciatore ha riportato un’infiammazione al ginocchio, che ieri sera era già fasciato.

Pellegrini ha sentito dolore durante il match contro il Milan. Mourinho non rischierà contro i norvegesi il suo miglior giocatore di questo primo scorcio di stagione. Il centrocampista ritornerà nel match di domenica contro il Venezia. La Roma, dopo la sconfitta di ieri, sono stati raggiunti al quarto posto dall’Atalanta.