Il Bologna castiga il Cagliari: espulsione e rissa sul finale

Il Bologna ha piegato il Cagliari con i gol di Lorenzo De Silvestri e Marko Arnautovic: furibonda rissa nel finale, espulso Martin Caceres

I gol di Lorenzo De Silvestri e Marko Arnautovic hanno deciso il postico del lunedì tra Bologna e Cagliari. L’esterno destro di Mihajlovic ha spianato la strada ai felsinei nel confronto tra le due squadre in avvio di secondo tempo. Il Cagliari non è riuscito ad imbastire una reazione importante. La squadra di Mazzarri non ha saputo più riprendere il risultato e nel finale ha subito pure il raddoppio di Arnautovic. I sardi rimangono così in ultima posizione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, De Lorenzi e Arnautovic fanno sprofondare il Cagliari: il Bologna ritrova la vittoria un mese dopo

Non vinceva da quasi un mese la squadra felsinea. L’ultimo successo del Bologna infatti risaliva al 3 ottobre quando si sbarazzò della Lazio per 3-0. Da quel momento è arrivato il pareggio contro l’Udinese e poi due sconfitte contro Milan e Napoli. I rossoblù tuttavia hanno invertito la tendenza contro il Cagliari che al ‘Dall’Ara’ ha confermato le sue fragilità: i sardi hanno il terzultimo attacco e la seconda peggiore difesa. Numeri che dovranno essere corretti da Mazzarri per raggiungere la salvezza.

Nel primo tempo, la gara non è decollata e il risultato iniziale è rimasto inchiodato. L’episodio che ha deciso la sfida si è verificato però all’alba della ripresa quando De Silvestri ha tagliato in area e, approfittando del velo di Arnautovic sul suggerimento di Medel, ha battuto Cragno (49′).

La replica del Cagliari si è rivelata sterile. E’ stato proprio il Bologna ad avere le chance migliori per raddoppiare. Prima con un sinistro di Arnautovic sibilato di poco fuori (58′). L’attaccante austriaco è stato fermato da Cragno al 66′ mentre all’83’ è stato il palo a dire no a Sansone.

Nel finale, animi concitati. Furibonda risa in area del Bologna. A farne le spese Martin Caceres che ha rimediato il cartellino rosso (pallone scaraventato addosso a Dominguez). Giallo invece per Medel. Il penultimo sussulto è del Cagliari: strepitoso Skorupski su Lykogiannis. Scampato il pericolo, la squadra di Mihajlovic ha chiuso il match in contropiede con Arnautovic (97′).

LEGGI ANCHE >>> “Juve morta, quel rosso in bilancio…”: Bargiggia durissimo sul club

Alla luce di questa vittoria, il Bologna sale a quindici punti in classifica, acchiappando l’Hellas Verona, l’Empoli e soprattutto la Juventus. La squadra di Mihajlovic inguaia invece il Cagliari, ancora ultimo con un punto di ritardo sulla Salernitana e due su Spezia e Genoa. La salvezza dei sardi inizia a farsi complicata come un anno fa di questi tempi.