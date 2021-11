Conte ha trovato squadra: colloquio in corso con la società

Conte sta per approdare in Premier League. Il tecnico ex Inter è a colloquio con il Tottenham: incontro iniziato alle 15:30.

Il periodo sabbatico di Antonio Conte sta per terminare. Dopo lo scudetto con l’Inter nell’ultima stagione, l’allenatore si era dato alla TV, diventando commentatore ed opinionista delle gare di Champions League su Amazon Prime Video. La svolta è arrivata questa mattina, quando il Tottenham ha esonerato Nuno Espirito Santo ed il suo staff. Già ieri, secondo Tancredi Palmeri, l’allenatore italiano era stato contattato da Fabio Paratici, ex Juventus.

Conte a colloquio con il Tottenham

L’ex tecnico dell’Inter ha accettato di incontrare il club di Premier League che già in estate aveva provato con insistenza e con una ricca offerta a portarlo in Inghilterra. Dopo il secco ‘no’ estivo, le cose sembrano cambiate. Alle 15:30, infatti, è iniziato l’incontro in programma tra Conte e la società inglese a Londra.

Come riferisce ‘gianlucadimarzio.com’, la trattativa potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. O almeno questa è l’intenzione degli inglesi che, massimo entro domattina, vorrebbero ufficializzare l’arrivo del tecnico leccese. Gli Spurs, infatti, hanno esigenza di iniziare il nuovo ciclo il prima possibile vista la posizione che la squadra occupa in classifica. Il Tottenham, infatti, è ottavo a 15 punti in elenco, a -10 dal primo posto occupato dal Chelsea.