“Donnarumma, è la seconda volta”: l’inaspettata decisione di Pochettino

Pochettino prende una decisione inaspettata: Donnarumma potrebbe partire titolare in Champions League contro il Lipsia.

Domani sera, alle ore 21:00, il PSG affronterà in trasferta il Lipsia per la fase a gironi di Champions League. Mauricio Pochettino è dunque alle prese con la decisione finale sulla formazione titolare migliore da poter schierare in campo. Messi probabilmente sarà indisponibile, così come l’assente oramai ingiustificato Sergio Ramos, Marco Verratti e Leandro Paredes. Tornano, però, Mbappé e Di Maria. Titolare potrebbe partire anche Gianluigi Donnarumma, possibile preferito al posto di Keylor Navas.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, la decisione di Pochettino su Donnarumma: possibile titolare in Champions

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma potrebbe a sorpresa partire titolare tra i pali del Paris Saint-Germain. Strapperebbe così, per la seconda volta, il posto dal 1′ in campo a Keylor Navas, primo portiere del PSG e anche suo ‘grande rivale’ nella lotta per la titolarità. Il portiere azzurro potrebbe, quindi, sorridere e farsi nuovamente carico di una grande responsabilità in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri ha un asso nella manica per superare la crisi

Indisponibili certi, dunque, restano sicuramente Sergio Ramos, Verratti e Paredes. Si è allenato a parte anche Messi, che potrebbe saltare il match di Champions contro il Lipsia non essendo al massimo della condizione fisica. Ancora problemi muscolari e al ginocchio per l’argentino. Al tempo stesso, però, sono pronti a rientrare Kylian Mbappè, che ha superato un’infezione all’orecchio, e Di Maria, che ha scontato le tre giornate di qualifica.