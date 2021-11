“Juve aiutata due volte”: Champions, scoppia la polemica

Match di vitale importanza per la Juve di Max Allegri. Protagonista l’arbitro Hernandez, con una doppia decisione che sta facendo discutere.

La Juve ci sta provando in tutti i modi, a lasciarsi alle spalle quel periodo negativo che ha portato anche il club a mandare tutti in ritiro. Una decisione arrivata dopo le due sconfitte consecutive arrivate in campionato. Una situazione ovviamente da monitorare, ma che allo stesso spinge tutta la squadra a mettere in campo il massimo possibile.

La sfida di Champions contro lo Zenit, ovviamente, è una delle occasioni che si sono presentate sulla strada dei bianconeri. Vincere non soltanto per agguantare la qualificazione agli ottavi (basterebbe soltanto un pareggio), ma soprattutto per scrollarsi da dosso le difficoltà di un momento complicato come quello che sta vivendo la vecchia signora.

Juve, l’arbitro “aiuta” Dybala: polemica social

La Juve attacca, ci prova, tiene lo Zenit sotto scacco ma dopo un primo tempo arrembante e poco produttivo (1-1 all’intervallo) anche allo Stadium è cresciuto il timore di poter andare incontro ad un’altra serata storta. Eppure, anche in Champions sono gli episodi che spesso sbloccano situazioni complicate.

E cosi ad arrivare in supporto dei bianconeri ci ha pensato l’arbitro, che ha assegnato un calcio di rigore alla Vecchia Signora per un fallo in area di Claudinho su Chiesa. Un intervento che ha scatenato anche le polemiche sui social, con tanti utenti che hanno sottolineato come il contatto con Chiesa non fosse particolarmente netto.

Ma, ad aumentare il chiacchiericcio virtuale, è arrivata la seconda decisione dell’arbitro Alejandro Hernandez in supporto alla squadra di Allegri. Dybala, dopo l’errore dal dischetto, si vede data una seconda possibilità: l’ingresso anticipato di due giocatori dello Zenit in area, ha cosi portato il direttore di gara a far ribattere il penalty. Alla seconda Dybala non sbaglia, ringrazia e scatena anche la polemica social.

“Sì, il rigore non c’era, la ripetizione di quello sbagliato un po’ troppo fiscale di chi cerca il pelo nell’uovo, e la telecronaca osannante la Juve. Un po’ troppo”, “Quale arbitro italiano avrebbe mai fatto ribattere un rigore alla Juve?”, le parole di alcuni utenti che hanno cosi messo in evidenza i dubbi sull’episodio.