Juventus, l’acquisto estivo “vuole lasciare il calcio”: il dramma

Il giovane Ihattaren, di proprietà della Juventus ma in prestito alla Sampdoria, potrebbe lasciare il calcio a causa della depressione, che lo colpisce dal 2019.

Inaspettata notizia e in parte anche tragica quella che sta coinvolgendo la Juventus. Mohamed Ihattaren, calciatore classe 2002 acquistato in estate e ceduto in prestito alla Sampdoria, starebbe pensando di lasciare il calcio. Il motivo del ritiro a soli 19 anni sarebbe dovuto a una forte depressione, che l’ha colpito nel 2019 dopo la morte del padre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Ihattaren sparito dalla Sampdoria e vicino all’addio al calcio

Ihattaren, ex PSV, è un vero e proprio talento ma i mezzi tecnici del trequartista potrebbero non bastare per proseguire la sua carriera. Mentalmente non è più predisposto e potrebbe essere cominciato un processo irreversibile, come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Porto, sfortuna senza fine per Pioli: ancora fermo un big

Dal ritiro estivo con la Sampdoria, il tecnico D’Aversa ha cercato di aiutarlo a riprendersi, essendosi aggregato al gruppo già con 5 kg di sovrappeso. L’allenatore e i compagni di squadra hanno inutilmente cercato di coinvolgere Ihattaren, che dallo scorso 12 ottobre improvvisamente è sparito da Genova. In campo non ha mai indossato la maglia blucerchiata e al momento pare sia tornato a Utrecht, casa sua, per motivi di famiglia. Si parla perciò di un possibile addio al calcio e anche alla Juventus. Non si esclude che in tal caso la Sampdoria chieda un risarcimento, ma la situazione è meno lineare del previsto.