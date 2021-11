Milan-Porto, sfortuna senza fine per Pioli: ancora fermo un big

Nessuna buona notizia per Stefano Pioli per ciò che riguarda la condizione di Ante Rebic. Il calciatore salterà la sfida del Milan contro il Porto.

Niente da fare per Ante Rebic. Il croato sarà costretto a saltare la sfida del Milan contro il Porto in Champions League. È il verdetto della sessione pomeridiana d’allenamento dei rossoneri, che cominciano a prepararsi al match più importante, in occasione del quale si cercherà di sovvertire una complessa situazione per il passaggio del turno.

Milan, Ante Rebic non ci sarà contro il Porto: le ultime sull’infortunio

Rebic si è fermato in occasione della partita contro il Verona, durante la quale ha subito un infortunio alla caviglia. In campo, allora, ha lavorato a parte e in questi giorni la sua situazione sarà monitorata dallo staff medico del Milan per capire se il calciatore potrà essere a disposizione per il derby di domenica contro l’Inter oppure il rientro in campo avverrà dopo la pausa Nazionali.

Il croato non è l’unico giocatore la cui situazione al momento è compromessa. A parte, infatti, si sono allenati anche Alessandro Florenzi, Junior Messias e Pietro Pellegrini. I tre staranno sotto osservazione ma non dovrebbero esserci grossi problemi per Pioli in campionato: ne è previsto il rientro domenica.