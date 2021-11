La Juve vuole un colpo dal Real: brutte notizie dall’Inghilterra

La Juventus è alle prese con una profonda crisi, ma comunque sta seguendo sul mercato sia Vlahovic che Jovic del Real.

Dopo la sconfitta di sabato contro il Verona, la Juventus affronterà questa sera lo Zenit in Champions League. I bianconeri vogliono vincere sia per qualificarsi agli ottavi di finale che per cercare di allontanare la crisi. La squadra di Allegri è in ritiro da ieri e lo sarà fino al match di sabato contro la Fiorentina.

Proprio tra le fila dei viola c’è quel Vlahovic, che è il primo obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco. Questo primo scorcio di stagione ha dimostrato le carenze strutturali della ‘Vecchia Signora’, soprattutto a centrocampo e nel reparto offensivo. I dirigenti juventini non stanno monitorando solo il centravanti viola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, l’Arsenal ha chiesto il prestito di Jovic al Real

Come quanto riportato dal ‘Daily Express’, Arsenal e Liverpool stanno seguendo Jovic del Real Madrid. I ‘Gunners’ hanno chiesto il prestito dell’attaccante. Sul giocatore serbo bisognare registrare anche l’interessamento, per l’appunto, della Juventus, di Fiorentina, in caso di partenza di Vlahovic, e dell‘Inter.

LEGGI ANCHE >>> “È inadeguato, gestione pessima: Juve, ennesima bordata su Nedved

Jovic in questa stagione, con Ancelotti in panchina, ha giocato sei partite con la maglia del Real Madrid senza segnare neanche un gol. Il serbo, dopo la cessione dall’Eintracht, non ha avuto tanta fortuna con i ‘Blancos’, tantoché è stato ceduto in prestito proprio alla squadra di Francoforte negli ultimi sei mesi dall’annata scorsa.