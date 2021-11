“È inadeguato, gestione pessima”: Juve, ennesima bordata su Nedved

La Juventus è in profonda crisi. Il giornalista Criscitiello ha sferrato un duro attacco nei confronti di Nedved.

La Juventus è attesa questa sera all‘Allianz Stadium dalla sfida di Champions League contro lo Zenit. Se dovessero battere i russi, i bianconeri si qualificherebbero aritmeticamente agli ottavi. Se nella competizione europea la squadra di Allegri è a punteggio pieno, in campionato la situazione è davvero complicata.

La ‘Vecchia Signora’ è nona in classifica ed ha un distacco già di sedici punti dal duo di testa formato da Napoli e Milan. Mentra la zona Champions dista quattro punti, anche grazie alla sconfitta di domenica della Roma contro i rossoneri. In casa juventina tutti sono sotto l’occhio del ciclone: dai calciatori, passando per Allegri, ai dirigenti.

Criscitiello attacca la Juve: “Pessima gestione del post Marotta. Nedved è inadeguato”

Michele Criscitiello, direttore di ‘Sportitalia’, ha criticato duramente il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved: “La squadra bianconera deve rifondarsi prima dal punto di vista societario e poi sul campo. La gestione del post Marotta è stata pessima. Nedved è inadeguato per il ruolo che ricopre”.

Non è il primo attacco nei confronti della società bianconera. Anche il giornalista Matteo Marani, sulle colonne di ‘Tuttosport’, non si è risparmiato nelle critiche: “I dirigenti della Juventus sono scomparsi dientro ad una montagna di plusvalenze“. I bianconeri saranno in ritiro fino al match contro la Fiorentina di sabato, sperando di cambiare marcia.