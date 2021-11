Juventus-Zenit, Allegri boccia definitivamente due big

Tutto pronto per la sfida tra Juventus-Zenit, match valido per la 4^ giornata di Champions League, il quale potrebbe portare i bianconeri alla matematica qualificazione agli ottavi di finale

Massimiliano Allegri è pronto alla sfida di Champions League contro lo Zenit col il chiaro obiettivo di mettere da parte l’ultimo periodo deludente e rispondere sul campo ai due ko consecutivi in campionato contro Sassuolo e Verona. Il tecnico, in vista della sfida contro la compagine russa, potrebbe bocciare nuovamente Rabiot dal primo minuto, ma attenzione anche alla possibile esclusione di Cuadrado.

L’esterno colombiano continua ad accusare un periodo di leggera flessione e non è escluso che Allegri possa bocciarlo dal primo minuto. Da valutare anche le condizioni di Chiesa, reduce da un leggero affaticamento muscolare, quindi anche in questo caso, Allegri potrebbe puntare sull’ex Fiorentina solamente nel corso della ripresa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Zenit, le probabili formazioni e la doppia esclusione eccellente

Come detto, quindi, Allegri potrebbe bocciare Rabiot e Cuadrado per scelta tecnica, puntando su un centrocampo composto da McKennie, Locatelli, Bentancur e Bernardeschi. Da valutare, come anticipato, la possibile esclusione dal primo minuto di Chiesa, appena rientrato dall’infortunio e arruolabile solamente nel corso della ripresa. Ecco le probabili formazione del match.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pogba ha deciso: i tifosi sognano il ritorno

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala. All. Allegri

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Chistiakov, Lovren, Rakitskyy; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Mostovoy, Claudio Luiz; Azmoun. All. Semak