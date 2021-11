“Lavoreremo insieme”: Milan, l’annuncio di Pioli in conferenza stampa

Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match contro il Porto di domani, ma si è soffermato anche sul rinnovo.

Il Milan domani alle ore 18.45 giocherà al Meazza contro il Porto una gara decisiva per continuare a sperare di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri hanno zero punti dopo le prime tre gare ed hanno l’obbligo di vincere contro la squadra di Sergio Conceicao.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani: “Il Derby? Non dobbiamo pensare ad altre partite, ma a quella contro il Porto. Domani è il crocevia finale. Abbiamo le qualità per interrompere questa serie di risultati, ci crediamo“. Il tecnico si è poi soffermato anche sul suo rinnovo:

Milan, Pioli sul rinnovo: “Sono contento del rapporto che ho con i dirigenti”

“Quando con Maldini annunceremo il rinnovo? Siamo tutti certi di poter lavorare insieme, bene. Sono contento del rapporto con i miei dirigenti. E’ importante quando il tuo lavoro viene riconosciuto. Porto? Hanno calciatori offensivi di qualità e giocano sempre con aggressività. All’andata abbiamo sbagliato tanto e dovremo fare qualcosa di diverso.

Pioli ha poi concluso il suo intervento: “Polemiche arbitrali nel match contro la Roma? Io credo che abbiamo perso meritatamente contro il Porto all’andata e che abbiamo vinto domenica con merito contro la Roma. Penso a questo e non ad altre situazione che non posso monitorare. Siamo concentrati solo sul nostro lavoro”: