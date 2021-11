“C’è ottimismo”: Napoli, Spalletti ha un motivo in più per sorridere

Buone notizie in arrivo per Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli potrebbe ritrovare Victor Osimhen già contro il Verona.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la vittoria nel derby campano contro la Salernitana, torna al lavoro per preparare il match di Europa League contro il Legia Varsavia. Dopo l’impegno europeo, il tecnico dei partenopei sarà impegnato nuovamente in Serie A contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. Gli scaligeri, in ottima forma, rappresentano un ostacolo da non sottovalutare. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, però, riferisce una buona notizia che può dare una sterzata all’imminente futuro dei partenopei.

Napoli, Osimhen può tornare col Verona

Senza Victor Osimhen il Napoli ha un po’ faticato in attacco contro la squadra di Stefano Colantuono. L’attaccante nigeriano, out per un piccolo problema fisico, resterà fuori, con ogni probabilità, anche in Europa League. La rosea racconta, però, di un cauto ottimismo per il match contro la formazione veronese.

Nei prossimi giorni, infatti, il calciatore verrà sottoposto a nuovi esami strumentali per valutare le proprie condizioni. Fino a venerdì, inoltre, Victor sarà seguito da un membro dello staff tecnico e da uno dello staff sanitario per capire se effettivamente riuscirà a prendere parte al prossimo match di campionato. L’ottimismo, al momento, prevale.