“Abbiamo il migliore della Serie A”: Inzaghi risponde così alle ‘stoccate’

Nella conferenza stampa di vigilia a Sheriff-Inter, Simone Inzaghi non ci sta e risponde così alle ‘stoccate’ dei giornalisti

Terza forza del nostro campionato, l’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso a marciare dopo lo stop contro la Juventus. E in Champions League è chiamata all’impresa per continuare a credere nella qualificazione al prossimo turno. Domani, i nerazzurri saranno ospiti dello Sheriff, avversario ostico dopo la vittoria sofferta dell’andata.

“Per quanto il Derby possa essere importante, il nostro piano partita ed il nostro pensiero sono rivolti esclusivamente alla gara di domani”: ha voluto tenere alta la tensione, Simone Inzaghi. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha rimandato al mittente le domande sul turnover in vista della super-sfida al Milan e tracciato la strada per la gara di domani.

“Abbiamo il miglior attacco della Serie A”, Inzaghi risponde alle ‘stoccate’ sul cinismo

Di qui, Simone Inzaghi ha difeso la sua Inter dalle ‘stoccate’ dei giornalisti presenti. Su tutti, quella di un mancato cinismo, che sarebbe emerso nelle ultime apparizioni dei nerazzurri (per quanto vincenti siano state). “Siamo una squadra a cui piace creare – ha risposto l’ex tecnico della Lazio – Abbiamo il miglior attacco della Serie A, non mi preoccupo. Almeno fin quando non perdiamo il nostro equilibrio. Contro l’Udinese abbiamo tirato tanto verso la porta”.