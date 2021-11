Juve, la cessione di un top per il nuovo colpo in attacco

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Kulusevski per cercare l’assalto al nuovo rinforzo offensivo. L’esterno svedese potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta superiore ai 40 milioni di euro

Il piano di mercato della Juventus potrebbe partire da alcune riflessioni sul futuro di Kulusevski. L’ex Parma potrebbe essere sacrificato per far cassa e investire il ricavato sul nuovo centravanti del futuro. Occhi puntati su Vlahovic, obiettivo numero uno della dirigenza bianconera, ma attenzione all’inserimento del Tottenham di Conte, pronto ad accontentare le richieste della Fiorentina.

60 milioni la valutazione fatta dalla Viola per il giovane centravanti serbo. La Juventus potrebbe decidere di accontentare le richieste della Fiorentina incassano 40 milioni di euro dall’addio di Kulusevski a gennaio e aggiungendo 20 milioni di euro per raggiungere la cifra richiesta della Viola. Non è escluso che i bianconeri possano offrire lo stesso Kulusevski a Commisso come contropartita tecnica.

Juventus, la cessione di Kulusevski finanzierà il mercato di gennaio

Vlahovic rappresenterà l’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero. Non è escluso, però, che la Juventus possa decidere di aggiungere qualità anche in mezzo al campo. Difficile arrivare subito a Pogba, mentre Kessie sembrerebbe essere ormai a un passo dall’accordo con il Tottenham.

Questi i due profili tracciati da Allegri per la linea mediana bianconera, ma attenzione al giovane Touchameni, centrocampista attualmente in forza al Monaco e pupillo del tecnico bianconero. Il doppio colpo Vlahovic-Touchameni potrebbe essere finanziato dall’addio di Kulusevski più quello di Ramsey, quest’ultimo potrebbe consentire ai bianconeri di risparmiare 8 milioni di euro d’ingaggio per il prossimo anno e mezzo.