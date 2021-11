Cristiano Ronaldo ancora decisivo in Champions League. Gasperini, a fine partita, gli ha consegnato uno specifico messaggio.

L’ennesima doppietta in Champions League. Due gol fondamentali, che hanno consentito al Manchester United di trovare un insperato pareggio ieri sera in casa dell’Atalanta e salire a quota 7 punti nel girone, a +1 dal Villareal. Serata da ricordare per Cristiano Ronaldo, tornato ieri in Italia dopo il suo traumatico addio alla Juventus avvenuto negli ultimi giorni di agosto.

Atalanta, Cristiano Ronaldo ancora protagonista in Champions League

Il portoghese, fin qui, è stato l’autentico trascinatore stagione dei Red Devils (9 gol ed un assist in 12 apparizioni complessive) ed anche nell’ultimo turno di Premier League ha contribuito a salvare la panchina di Ole Gunnar Solskjaer realizzando la prima delle tre reti che lo United ha rifilato al Tottenham. I bianconeri, dal canto loro, ormai hanno voltato pagina ma a sottolineare quanto ancora faccia davvero la differenza il 5 volte Pallone d’Oro è stato il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini.

“Mi faceva gol anche alla Juve, anche se almeno non in Champions. Giocatore incredibile, qualcuno riesce anche a dire che era un problema. Avercene di problemi così. 9 volte su 10 trova la porta, 5 fa gol”. Al termine dell’incontro l’allenatore ha voluto abbracciarlo, anche al fine di consegnargli uno specifico messaggio. “A fine partita ho parlato con lui. Gli ho detto: sai come si dice in Italia? Vai a quel paese”.