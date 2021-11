“Non riesco a…”: Ronaldo nel caos, la richiesta all’intervistatore

Cristiano Ronaldo è stato inondato di fischi e cori poco carini dai tifosi dell’Atalanta che hanno reso difficile la sua intervista post gara

Decisivo già all’andata, Cristiano Ronaldo ha bloccato l’Atalanta pure a Bergamo. Il numero sette portoghese ha firmato le due reti con cui il Manchester United ha frenato la squadra di Gian Piero Gasperini. Il pareggio dell’ex Juventus ha levato due punti importantissimi ai bergamaschi che sarebbero saliti in caso di vittoria in testa al girone in compagnia del Villarreal lasciando i ‘Red Devils’ al terzo posto. Sarà anche per questo che CR7 al termine della partita è stato subissato di cori quando è stato chiamato per fare l’intervista internazionale. Un vero e proprio caos quello che lo ha circondato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Cristiano Ronaldo subissato dai fischi: “Non sento nulla, dobbiamo rinviare l’intervista”

Il campione dello United non ha ricevuto un trattamento di favore dallo Gewiss Stadium che pure alla fine della partita lo ha riempito di insulti. “Ronaldo uomo di m…” è stato il coro più gettonato dei tifosi dell’Atalanta, ancora amareggiati per la vittoria sfumata nel finale. I cori e i copiosi fischi hanno reso difficile l’intervista immediatamente successiva al fischio finale. “Non sento nulla, facciamola dopo” ha tentato di dire Ronaldo all’intervistatore prima di cominciare a parlare del match.

L’attaccante portoghese, trascinatore della squadra di Solskjaer, è stato chiaramente indicato come il miglior giocatore della partita. Il tecnico norvegese, che rimane sulla graticolo, attraverso un paragone ha lasciato intuire l’importanza di Ronaldo per i ‘Red Devils’: “E’ come Michael Jordan per i Chicago Bulls, incredibile”.

LEGGI ANCHE >>> Gasperini stuzzica la Juve sull’addio di Cristiano Ronaldo

Il destino del gruppo F resta aperto a ogni soluzione, con lo Young Boys più distanziato ma ancora in corsa quantomeno per ottenere un posto in Europa League.

La gara di ieri ha permesso al Manchester United di distanziare la formazione di Gian Piero Gasperini che per il passaggio del turno rimane ancora artefice del proprio futuro: se i nerazzurri dovessero vincere le prossime due (in trasferta con lo Young Boys e, infine, in casa con il Villarreal sarebbero certi di passare il turno e raggiungere gli ottavi di finale per il terzo anno consecutivo.