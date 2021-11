“A giorni l’incontro”: Inter, la questione rinnovi sembra risolta

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa nerazzurra prima dello Sheriff.

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez in casa Inter si pensa al futuro e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per chiudere il discorso rinnovi per diversi calciatori della rosa. La società è impegnata in un delicato scontro per la Champions, ma nonostante ciò pensa a blindare diversi giocatori nerazzurri.

Nel pre partita del match con lo Sheriff ha parlato ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Piero Ausilio che ha chiarito la situazione su Nicolò Barella: “Magari il rinnovo può arrivare prima del derby, oramai siamo davvero ai dettagli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Ausilio fa il punto sul rinnovo di Brozovic

Ausilio ha dato indicazioni positive anche sulla questione Brozovic con il croato che è leggermente più distante rispetto Barella: “Brozovic? Abbiamo enorme voglia e piacere di prolungare per più tempo. A breve ci sarà l’incontro tra le parti, ma ovviamente bisogna sentire la controparte e le loro indicazioni. Lo faremo a giorni”.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus ha già scelto il vice Alex Sandro: le cifre dell’operazione

I tifosi nerazzurri attendono di conoscere indicazioni proprio sul centrocampista croato, in scadenza a giugno, ed inseguito da diversi top club europei.