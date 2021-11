La Juventus ha già scelto il vice Alex Sandro: le cifre dell’operazione

Caccia al nuovo vice Alex Sandro in vista della prossima sessione di calciomercato. Sarà questo uno degli obiettivi della società bianconera in vista dei prossimi mesi. Allegri ha chiesto nuovi rinforzi sulla fascia sinistra

La Juventus punterà con forte decisione su un nuovo centrocampista, su un nuovo centravanti e su un nuovo esterno sinistro. Attenzione al piano per arrivare al nuovo vice Alex Sandro sulla corsia mancina. Il ds Cherubini potrebbe aprire nuovi contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri, ma i bianconeri aprirebbero all’affare solamente di fronte a un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo.

25-30 milioni la valutazione del terzino della Nazionale. Questa la richiesta del Chelsea, cifra che difficilmente la Juventus deciderà di mettere sul piatto della bilancia per accontentare le richiesta del club londinese. Non solo Emerson Palmieri, i bianconeri potrebbero ragionare anche su altri profili, ma che rispettino la nuova linea guida della società: profilo giovane e dai costi contrattuali contenuti.

Juventus, caccia al nuovo vice Alex Sandro: possibile conferma per Luca Pellegrini

Qualora il mercato non dovesse offrire importanti novità o spunti interessanti, la Juventus potrebbe valutare la conferma di Luca Pellegrini fino al termine della stagione, prima di aprire a un cambio radicale in vista della prossima sessione di calciomercato estiva.

L’ex Genoa e Cagliari, poco utilizzato da Allegri in questo inizio di stagione, non sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore del tecnico bianconero. In caso di acquisto di un nuovo laterale mancino già a gennaio, non è escluso che Pellegrini possa salutare Torino per l’inizio di una nuova avventura.