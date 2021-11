Immobile gioca anche nella Roma e non ce n’eravamo accorti

C’è un giocatore della Roma che, per una statistica, è paragonabile, per impatto sulle partite, al centravanti della Lazio, Immobile

Un po’ di numeri per giustificare il titolo: 8 gol complessivi, 5 in campionato, già 3 assist, una presenza costante nella manovra della Roma. Ma c’è una statistica per la quale Lorenzo Pellegrini ‘vale’ Ciro Immobile. Il capitano giallorossa vede la porta, la sente, come il collega laziale. La mette nel mirino almeno quattro volte a partita. Annusa il pericolo (per gli altri) e prova a sfruttarlo. Mourinho si gode il suo riferimento, il numero 7 della Roma è il vero faro della manovra, un giocatore completo – fresco di rinnovo – che si prenota per diventare bandiera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, i numeri di Pellegrini: tira come Immobile

Pellegrini ha calciato in porta, dall’inizio del campionato, già 40 volte. Proprio come Immobile. Certo con meno gol (9 per il centravanti di Sarri). Chiaro. Perché lui è un trequartista, parte da dietro, ha tirato 18 volte da fuori area (Immobile 6) ma comunque 21 in area di rigore, perché ha tempi d’inserimento comuni a pochi.

LEGGI ANCHE >>> “Giuntoli lo vuole subito”: Spalletti aspetta il primo rinforzo

Nella speciale classifica, tra i primi dieci, c’è solo Pellegrini tra i centrocampisti. Il secondo giocatore che non è attaccante lo troviamo al quattordicesimo posto ed è Malinovskyi dell’Atalanta con 26 conclusioni complessive. Oltre a Immobile e Pellegrini, sul podio c’è anche Vlahovic (36) e poi a seguire Insigne (36), Arnautovic, Osimhen (31), Sanabria, Dybala, Pinamonti, Berardi, Leao, Zapata e Lautaro. Tutti attaccanti. Tranne Pellegrini.