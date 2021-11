Pallone d’Oro, ecco l’annuncio di France Football che toglie ogni dubbio

Il Pallone d’Oro di quest’anno sta lasciando tutti col fiato sospeso. Arriva così un annuncio da France Football a togliere i dubbi.

Questa edizione del Pallone d’oro è tra le più incerte degli ultimi anni. Raramente il premio francese è stato così in ballo tra tanti giocatori. C’è chi ne fa una questione di premi totali vinti durante l’ultima stagione e chi, invece, vuole premiare l’incidenza ed il valore assoluto a prescindere dai titoli recentemente conquistati.

Da diversi giorni stanno circolando, sui social, fogli sui quali sono stampate le classifiche complete degli ultimi trenta candidati di quest’anno. In alcune di queste figura Lewandowski primo classificato, in altre Messi. Dov’è la verità? Significherebbe quindi che uno tra loro due sarà il vincitore dell’ambito riconoscimento?

I'm told that a few accounts are putting out on Twitter purported print-outs of the 2021 Ballon d'Or ranking.

Note to all concerned: these are *all* fakes, for the simple reason that we, @francefootball, have never, ever, printed any before the 'reveal', even for internal use.

— Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) October 29, 2021