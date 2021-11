Verso Lazio-Salernitana, Lotito svela tutto: la ‘rabbia’ della FIGC

Il match di domenica tra la Lazio e la Salernitana sarà molto particolare per Claudio Lotito, che ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Dopo la brutta sconfitta contro il Verona, la Lazio di Sarri ha vinto contro la Fiorentina ed ha pareggiato 2-2 in trasferta contro l’Atalanta. La squadra biancoceleste ha mostrato qualche miglioramento anche grazie a delle modifiche dell’ex allenatore di Napoli e Juventus, come l’inserimento di Cataldi al posto di Lucas Leiva.

Domani il team capitolino incontrerà il Marsiglia al Velodrome in un match molto importante per il passaggio del turno in Europa League. Prima della sosta, la Lazio affronterà la Salernitana. E’ un match non come gli altri per Lotito, che fino a pochi mesi fa era anche il patron del club granata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lotito”Tiferò Lazio domenica, ma mi hanno tolto la Salernitana”

Il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘La Città’: “Se sono rammaricato per la questione Salernitana? Non posso parlarne, perché è in corso la vendita della società con le regole stabilite dalla FIGC. Devo rimanere estraneo a tutto questo. Posso dire che sono dispiaciuto per le parole che hanno cancellato quello che ho fatto a Salerno. Domenica chi tiferò? La Lazio, anche se mi hanno portato via la Salernitana“.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, dopo lo spavento c’è il sorriso: il video che fa esultare Sarri

Per via delle regole della FIGC che impediscono la multiproprietà di club che militano nella stessa categoria, Lotito ha dovuto cedere la presidenza ad un trust indipendente, dove a capo c’è il generale Ugo Marchetti, che ha la funzione di trovare un possibile compratore entro sei mesi da quando è stata affidata la presidenza del club.