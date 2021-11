“Ha problemi…”, Sarri gela i tifosi della Lazio in conferenza

Domani ci sarà la sfida tra la Lazio ed il Marsiglia. Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

Dopo il pareggio contro l‘Atalanta e la sconfitta della Roma contro il Milan, la Lazio si è portata ad un solo punto dalla zona Champions League. I biancocelesti domani giocheranno contro il Marsiglia un match decisivo per la qualificazione al prossimo turno di Europa League.

I capitolini sono al secondo posto nel girone a tre punti dal Galatasaray e con un punto di vantaggio proprio sul Marsiglia. Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani: “Sarà una partita molto difficile. Sarebbe da folli pensare di venire al Velodrome senza soffrire”.

Sarri: “Non so se giocherà Immobile. Ministero dell’Interno francese? Ha detto una ca…..”

Il tecnico ha poi continuato: “Decisiva per il passaggio del turno? Può esserlo. Fino adesso non abbiamo dimostrato di saper reggere le due competizioni, ma ormai siamo in ballo e vedremo. Abbiamo dimostrato che sappiamo reagire alle figuri di mer.., ma la continuità è un’altra cosa. Rinnovo? Valuterermo il tutto la prossima settimana. Adesso abbiamo altro a cui pensare, ma posso dire che sono felice alla Lazio. Ho un buon rapporto con Lotito, ma dobbiamo sederci e parlare”.

Sarri ha poi terminato il suo intervento: “Condizioni di Immobile? Ha un virus intestinale ed ha anche un fastidio nella parte esterna del ginocchio. Oggi sente ancora dolore e vedremo domani se farlo giocare o meno. Ordinanza del Ministero dell’Interno francese? Lo inviterei a vedere un match della Lazio. Ha detto una caz…..”.