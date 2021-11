Antonio Conte, colpo a sorpresa: “Vuole il campione italiano”

Il Tottenham di Antonio Conte guarda in Italia ed è pronto ad investire in Serie A nel prossimo calciomercato di Gennaio.

Gli ultimi giorni sono stati molto importanti in casa Tottenham. Il club inglese ha annunciato il cambio allenatore e sulla panchina degli Spurs ora c’è il tecnico italiano Antonio Conte.

Il tecnico pugliese chiederà sicuramente rinforzi per la squadra inglese e secondo quanto riporta Tuttosport il Tottenham sta guardando in casa Torino ed in particolare al centravanti granata Andrea Belotti. Conte vorrebbe una punta di stazza per affiancare o sostituire in alcuni casi Harry Kane.

Conte, si pensa ad un triplo colpo dal Torino

Il centravanti è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe partire in anticipo nel mese di gennaio in caso di una buona offerta per il club. Sull’attaccante c’è l’interesse anche di alcune big italiane ed in particolare Inter e Milan osservano la situazione del calciatore. Belotti non sarebbe però l’unico calciatore del Torino nel mirino degli ‘Spurs’.

Oltre a Belotti il Tottenham avrebbe individuato nei difensori Bremer e Singo come due pedine interessanti per il 3-5-2 utilizzato da Antonio Conte.