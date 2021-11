Dura squalifica in Eccellenza all’attaccante ed uomo chiave del Livorno Daniele Vantaggiato. Il giocatore squalificato per diversi mesi.

Nel match di campionato d’Eccellenza tra Fratres Perignano e Livorno è accaduto di tutto La sfida è terminata sul risultato di 1 a 1 davanti ad una grande cornice di pubblico e con oltre 700 tifosi amaranto, ma il Livorno non è andato oltre al pari.

Al di là della prestazione nei toscani hanno fatto ‘rumore’ gli atteggiamenti di due bandiere del club, l’ex attaccante di Serie A e capitano Manuel Vantaggiato ed il club manager nonchè leggenda del Livorno Igor Protti.

Livorno, il comunicato del Giudice sportivo

I due hanno avuto un atteggiamento eccessivo ed il Giudice sportivo li ha puniti severamente spiegando le proprie ragioni. Riguardo Vantaggiato la squalifica è arrivata in quanto “Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica spingeva un proprio compagno di squadra contro il D.G., facendolo arretrare di circa 1 mt, senza provocargli alcuna conseguenza lesiva. Uscendo dal terreno di gioco offendeva e minacciava l’arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano”.

Anche il club Manager Igor Protti è stato squalificato ed inibito dal proprio ruolo fino al 4 Febbraio 2022.