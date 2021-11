Inter, i dubbi sul rinnovo del big: Marotta stavolta non ha scelta

In casa Inter tiene banco il futuro di Brozovic, non convinto di firmare il rinnovo di contratto fino al 2026. Nuovo summit in programma.

La stretta di mano con Lautaro Martinez è già arrivata da qualche giorno mentre quella con Nicolò Barella avverrà a breve, sulla base di uno stipendio da 4.6 milioni (a salire) fino al 2016. Per l’Inter, ora, resta da concludere l’ultima trattativa riguardante il rinnovo di contratto dei propri gioielli. La più complessa ed imprevedibile visto che Marcelo Borozovic, fin qui, ha preferito prendere tempo in modo tale da riflettere al meglio sul proprio futuro.

Inter, Brozovic non convinto dell’offerta di Marotta

Il giocatore, al momento, guadagna 3.5 milioni netti ed ambisce a cifre superiori. Il club, per convincerlo a restare, è pronto a metterne sul piatto 4.5 fino al 2025 più alcuni bonus. Le parti, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, torneranno ad incontrarsi la prossima settimana con l’amministratore delegato Beppe Marotta che proverà a strappare il “sì” del croato e chiudere l’operazione il prima possibile.

Su Brozovic, infatti, ci sono sia il Paris Saint Germain (che nei giorni scorsi ha smentito l’interesse per Franck Kessie), del Tottenham dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore Antonio Conte ed il Milan, che sogna il contro-sgarbo dopo aver assistito impotente al passaggio estivo a parametro zero di Hakan Calhanoglu proprio all’Inter. Il tempo a disposizione di Marotta è poco, la questione va chiusa entro Natale. Poi, Brozovic sarà totale padrone del proprio futuro.